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Denizde kaybolan otel çalışanı aranıyor

Denizde kaybolan otel çalışanı aranıyor
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Antalya'nın Serik ilçesinde 4 gün önce denize giren Kırgızistan uyruklu otel çalışanı Erlan Dzhumabekv'den haber alınamıyor. Sahil Güvenlik ekipleri ve helikopter desteğiyle arama çalışmaları sürüyor.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 4 gün önce girdiği denizde kaybolan otel personeli Kırgızistan uyruklu Erlan Dzhumabekv (23) için ekipler arama çalışması yürütüyor.

Belek turizm merkezindeki bir otelde çalışan Kırgızistan uyruklu Erlan Dzhumabekv, Kadriye Mahallesi'ndeki sahilde 6 Haziran'da arkadaşlarıyla denize girdi. Kıyıdan açılan Dzhumabekv, daha sonra gözden kayboldu. Arkadaşları Dzhumabekv'in dönmediğini fark edince ekiplere haber verdi. İhbar üzerine Erlan Dzhumabekv için arama çalışması başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Erlan Dzhumabekv'in bulunması için yürütülen çalışmalardan henüz sonuç alınamadı. 4 gündür izine rastlanılmayan Erlan Dzhumabekv'i arama çalışmalarına Sahil Güvenlik helikopteri de destek verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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