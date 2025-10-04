Antalya'da 15. Kitap Fuarı Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesince bu yıl 15'incisi düzenlenen "Kitap Fuarı" ziyarete açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yılki teması "kitapla umuda, adalete, özgürlüğe..." olan fuar, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde 12 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, 260 yazar ve 220 ulusal ve uluslararası yayınevi ile Antalyalı yerel yazarlara ev sahipliği yapan fuarın, söyleşi ve imza günleriyle kitap dolu 10 gün yaşatacağını belirtti.

Açılış törenine, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, festivalin onur konuğu Zülfü Livaneli, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, yazarlar, sivil toplum kuruluşu ile yayın evi temsilcileri, çok sayıda öğrenci ve kitapsever katıldı.