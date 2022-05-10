Antalya'da tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği eğitimi verildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik ilçesinde ekonomik değeri yüksek alternatif üretim modellerini tanıtmak için Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği eğitimi verdi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Hasdümen Mahallesi'nde verilen tıbbi ve aromatik bitki kursunu alan çiftçiler, eğitimini aldıkları bitkileri toprakla buluşturdu.

Kurs programı kapsamında ada çayı, lavanta, ekinezya, oğul otu, kekik, biberiye ve diğer tıbbi ve aromatik bitkilerinin kültüre alınan çeşitlerinde yetiştiricilik metotları, iklim ve toprak istekleri, doğada korumalarına yönelik öneriler, yok olmamaları için neler yapılabileceği konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Ayrıca bu bitkilerden tamamlayıcı tıp alanında nasıl faydalanılacağı ve diğer kullanım alanları konularında eğitim verildi.

Eğitim veren Büyükşehir Belediyesi ziraat mühendisi Nida Kalkan, belediyenin kendi seralarında ürettikleri tıbbi aromatik bitkileri katılımcılarla birlikte dikimi gerçekleştirdikleri kaydetti.

Eğitimde teorik olarak verdikleri bilgileri tarlada kendi ürettikleri fidelerle buluşturduklarını aktaran Kalkan, "Çiftçilerimiz aldıkları eğitimle hem kendilerine yeni bir kazanç kapısı sağlayacak hem de meslek sahibi olacak. Başkanımızın yerelden kalkınma ilkesiyle her zaman çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Hasdümen Mahalle Muhtarı Sadık Kalay ise büyükşehir tarafından verilen eğitimden çok memnun kaldıklarını belirterek, "Toprakla uğraşan insanlar için bu bilgiler çok kıymetli. Daima tarımın içinde olan çiftçi dostu, emekçi dostu Başkanımıza çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Eğitimi alan Gülüm Sert de bitkileri çok sevdiğini ve eğitimin verimli olduğunu dile getirdi.

Tamamlanan eğitimin ardından üreticilere fide dağıtıldı ve dikim yaptırıldı.