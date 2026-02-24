Antalya Büyükşehir Belediyesi izcileri kampta buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin izcileri, kaynaşma kampında bir araya geldi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Kampı Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kampta, 7. dönem eğitimlerini tamamlayan ve önceki dönem izcileri yer aldı.

Program kapsamında çadır kurma, düğüm teknikleri, barınma ve hayatta kalma eğitimleri gerçekleştirildi.

Katılımcılar, uygulamalı ve teorik eğitimlerin verildiği kampta, öğrendikleri bilgileri pratiğe dönüştürme fırsatı buldu.

İzcilik Kulüp Önderi Ersoy Ünal, kampın temel amacının izcilerin gelişimini görmek olduğunu belirtti.

Yaklaşık 4 yıllık süreçte önemli ilerleme kaydettiklerini aktaran Ünal, Antalya'da özellikle 2021 yılından sonra belediyenin desteğiyle izciliğin ileri seviyeye geldiğini ifade etti.

İzci Lideri Ata Nur Çelik de farklı yaş kategorilerinde eğitim alan izcilerin de kampta yer aldığını kaydetti.