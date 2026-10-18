Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Antalya Aksu'da Rus turist şelalede dengesini kaybedip yaklaşık 6 metreden düştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Aksu'da Rus turist şelalede dengesini kaybedip yaklaşık 6 metreden düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Aksu'daki Kurşunlu Şelalesi'nde yakınlarıyla gezen 58 yaşındaki Rus turist Olga L., patika yolda dengesini kaybedip yaklaşık 6 metreden kayalık alana düştü. Ekiplerin kurtardığı turist Antalya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ANTALYA'nın Aksu ilçesindeki Kurşunlu Şelalesi'nde yakınlarıyla gezen Rus uyruklu Olga L. (58), kayalık bölgedeki patika yoldan yürürken yaklaşık 6 metreden düştü. Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan turist, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Kurşunlu Şelalesi ören yerindeki Botanik Bahçesi yürüyüş yolunda meydana geldi. Yakınlarıyla şelale çevresinde gezen Rus uyruklu Olga L., patika yolda yürüdüğü sırada dengesini kaybetti. Rus turist, yaklaşık 6 metre yükseklikten kayalık alana düştü. Olga L.'nin düştüğünü gören yakınları ve çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Engebeli araziden inip yaralıya ulaşan ekiplerin koordineli çalışmasıyla sedyeye alınan Olga L., düştüğü yerden güvenli alana çıkarılıp sağlıkçılara teslim edildi. İlk müdahalesi bölgede yapılan yaralı turist, ambulansla kaldırıldığı Antalya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olga L.'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Sel felaketinde yürek yakan anlar! Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş

Selde kaybolan Ahmet Derin'in aracı böyle sürüklenmiş
Ayrılığı kabullenemedi, eski sevgilisinin aracını bu hale getirdi! Saldırı anları kamerada

Uzaklaştırma kararı da engelleyemedi! Kadının yaptıkları inanılmaz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü şarkıcı evinin havuzunda ölü bulundu

Ünlü isim evinde ölü bulundu! Havuzdaki detay polisi harekete geçirdi
Pendik'te inşaat alanında toprak kaydı! 9 katlı apartman boşaltıldı

Apartmanın dibindeki toprak kaydı! 9 katlı binada tahliye
Kanada'da askeri üste büyük yangın! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Askeri üste büyük facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsyan ateşi büyüyor! Milano'nun ünlü meydanı savaş alanına döndü

İsyan ateşi büyüyor! Ünlü meydan ateşe verildi, Meloni'den acil çağrı
Bartın'ı fırtına vurdu! Amasra’da dalgalar 6 metreye ulaştı, tekneler limana sığındı

Dalgalar 6 metreye ulaştı, teker teker limana sığındılar
Denize kıyısı olmayan Sivas'tan Ege'ye palamut gidiyor! Tanesi 100 liradan satılıyor

Denize kıyısı yok ama Ege'ye balık gönderiyor! Tanesi 100 lira
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeninin ölüm nedenini açıkladı

Acı haberi duyurmuştu! 3 yaşındaki yeğeninin ölüm nedenini açıkladı