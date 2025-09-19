Antalya Aksu'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor
Antalya'nın Aksu ilçesindeki Kumköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kumköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel