Antalya Aksu'da Orman Yakınında Yangın Çıktı

Güncelleme:
Antalya'nın Aksu ilçesindeki Macun Mahallesi'nde ormanlık alana yakın bir otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alana yakın bölgedeki otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Macun Mahallesi'nde ormanlık alana yakın otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Ertuğrul Gün - Güncel
