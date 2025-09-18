Antalya Aksu'da Orman Yakınında Yangın Çıktı
Antalya'nın Aksu ilçesindeki Macun Mahallesi'nde ormanlık alana yakın bir otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
