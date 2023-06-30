Antakya'da Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde meydana gelen otomobil ve motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kuzeytepe Kavşağı'nda gerçekleşen kazada otomobilin çarptığı elektrik direği devrildi. Motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan Cemal Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, sürücüler ise hastaneye kaldırıldı.