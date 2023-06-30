Antakya'da Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde meydana gelen otomobil ve motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kuzeytepe Kavşağı'nda gerçekleşen kazada otomobilin çarptığı elektrik direği devrildi. Motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan Cemal Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, sürücüler ise hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kuzeytepe Kavşağı'nda 46 ACV 318 plakalı otomobil ile plakasız motosiklet çarpıştı.
Kazanın etkisiyle savrulan otomobilin üzerine, çarptığı elektrik direği devrildi.
Kazada, motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan Cemal Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan motosiklet ve otomobilin sürücüleri ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.