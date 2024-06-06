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Antakya'da kaybolan kişinin cesedi bulundu, 6 kişi tutuklandı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde kaybolduktan 3 hafta sonra ormanda cesedi bulunan Mehmet Ali Özdemir'in (41) ölümüne ilişkin gözaltına alınan, aralarında eşi Meryem Özdemir ile sorgusunda cinayeti işlediği itiraf eden kayınbiraderi Mehmet Genç'in de bulunduğu 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

6 TUTUKLAMA

Hatay'ın Antakya ilçesinde kaybolduktan 3 hafta sonra ormanda cesedi bulunan Mehmet Ali Özdemir'in (41) ölümüne ilişkin gözaltına alınan, aralarında eşi Meryem Özdemir ile sorgusunda cinayeti işlediği itiraf eden kayınbiraderi Mehmet Genç'in de bulunduğu 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan adliyeye sevk edilen Meryem Özdemir ile cinayeti işlediğini itiraf eden Mehmet Genç ve kardeşi M.G., kuzeni H.G., annesi H.G., babası İ.G. tutuklandığı, amca Y.G. ile kuzeni S.G.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest kaldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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