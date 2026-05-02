Annesini kaybeden zebra yavrusu 'Gözde'ye zürafalar sahip çıktı

İZMİR Doğal Yaşam Parkı'nda annesini kaybeden zebra yavrusu 'Gözde', zürafalarla birlikte yaşamını sürdürürken; ayı 'Şımarık'ın dünyaya getirdiği iki yavru da parka hareketlilik getirdi. Veteriner hekim Duygu Aldemir, "Gözde'yi alana saldıktan sonra onun zebralarla değil de zürafalarla yakın arkadaş olmak istediğini gördük. Daha önce tel arkasından kurdukları iletişim sayesinde Gözde, Kamili ve Radost'un en yakın arkadaşı oldu. Onlarla beraber alanda geziyor. Onlar da Gözde'yi koruyup, kolluyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yaklaşık 140 türden 1800 hayvan bulunuyor. Parkta bulunan ayılardan 'Şımarık', kış aylarında inine çekilerek doğum yaptı. Doğal Yaşam Şube Müdürü Serkan Eğrilmez, biri dişi biri erkek iki yavrunun dünyaya geldiğini belirtip, "Ayılar iri cüsselerine rağmen oldukça küçük, gözleri kapalı ve tüysüz yavrular doğurur. Anne, aylar boyunca in içerisinde yavrularını emzirir. Baharla birlikte yavrular gün yüzüne çıkar. Biz de aynı süreci parkta doğal koşullara uygun şekilde sağladıkö dedi. Ayıların İzmir'deki hikayesinin geçmişte sokaklarda zorla oynatılan 'dansçı ayıların' kurtarılmasıyla başladığını hatırlatan Eğrilmez, "O dönem kurtarılan ayılar önce eski hayvanat bahçesine, ardından Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Bugün burada yaşayan ayılar onların torunları" ifadelerini kullandı.

'ÇOK ŞAŞIRDIĞIMIZ BİR DURUM YAŞANDI'

Parkta ayrıca üç aylıkken annesini kaybeden zebra yavrusu Gözde'nin bakım süreci de sürdürüldü. Veteriner hekimler ve bakım ekibi tarafından büyütülen Gözde'nin, alana bırakıldıktan sonra zebra sürüsü yerine zürafalarla birlikte hareket ettiği gözlendi. Gözde'nin, 'Kamili' ve 'Radost' isimli zürafalarla birlikte vakit geçirdiği belirtildi. Parkta görev yapan veteriner hekim Duygu Aldemir, zebraların sürü halinde yaşayan hayvanlar olduğunu belirtip, "Zebralar sürü halinde hareket eden ve birbirini destekleyen, kollayan hayvanlar. O nedenle zebra sürüsüne katılmasını istedik. Ancak çok şaşırdığımız bir durum yaşandı. Gözde'yi alana saldıktan sonra onun zebralarla değil de zürafalarla yakın arkadaş olmak istediğini gördük. Daha önce tel arkasından kurdukları iletişim sayesinde Gözde, Kamili ve Radost'un en yakın arkadaşı oldu. Onlarla beraber alanda geziyor. Onlar da Gözde'yi koruyup, kolluyor. Şu anda çok havalı arkadaşları var. Şimdilik kendini güvende hissettiği alanda, zürafalarla birlikte hareket ediyor. Yalnız kalmaktansa bir grup içinde olması onun için daha sağlıklı. Adaptasyon süreci zamanla tamamlanacaktır" ifadelerini kullandı.

