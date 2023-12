Annesiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği ev sahibini öldürdü ve intihar etti

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde Taner C. (29), annesiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği ev sahibi Yüksel Korkmaz'ı (65) tabancayla öldürüp, intihar etti.

Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesinde Taner C., annesiyle ilişki yaşadığı iddia edilen, aynı zamanda ev sahibi olan Yüksel Korkmaz ile dün saat 21.30 sıralarında tartıştı. Büyüyen tartışmanın ardından Taner C., tabancayla önce Yüksel Korkmaz'ın, ardından da kendi başına ateş etti. Yüksel Korkmaz ve Taner C. kanlar içinde yere yığıldı, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, Yüksel Korkmaz ile Taner C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler morga konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.