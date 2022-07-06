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Anneleri ölen yavru leylekler korumaya alındı

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Sezgin - Güncel
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Anneleri ölen yavru leylekler korumaya alındı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde anneleri ölen 3 yavru leylek, direkteki yuvalarından itfaiye ekipleri tarafından indirilerek koruma altına alındı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde anneleri ölen 3 yavru leylek, direkteki yuvalarından itfaiye ekipleri tarafından indirilerek koruma altına alındı.

Siverek ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Üçkuyu Mahallesi'nde, anneleri ölen 3 yavru leylek için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, direkteki yuvada bulunan yavru leylekleri, enerji kesildikten sonra indirdi. Yavru leylekler Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin - Güncel

Şanlıurfa İtfaiye Güncel Haberler

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