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Ankette Eisenkot'un bloğu 55 sandalyeyle Netanyahu'nun 51 sandalyelik bloğunu geçti

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Kanal 12 anketine göre Netanyahu bloğu 2 sandalye kaybederek 51'e gerilerken Gadi Eisenkot'un bloğu 55 sandalyeye ulaştı. Eisenkot başbakanlık tercihinde yüzde 44 destekle Netanyahu'nun yüzde 33'ünün önünde; 120 sandalyeli mecliste 61 çoğunluğa iki blok da ulaşamadı.

İsrail'de yapılan bir anket, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki bloğun 2 sandalye kaybederek 51'e gerilediğini, Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un bloğunun ise 55 sandalyeye ulaştığını ortaya koydu.

Kanal 12 televizyonunun anketine göre Eisenkot, başbakanlık için tercih edilen isimler arasında da yüzde 44 destekle öne çıkarken, Netanyahu'nun desteği yüzde 33'te kaldı.

Son ankete kıyasla Netanyahu bloğunun sandalye sayısı 2 azalarak 53'ten 51'e geriledi. Eisenkot'un bloğu ise 55 sandalyeye ulaştı.

Eisenkot'un bloğu önde görülüyor ancak 120 sandalyeli İsrail Meclisinde hükümet kurmak için gerekli olan 61 sandalyelik çoğunluğa her iki blok da ulaşamadı.

Ankete göre, Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi 23 sandalyeyle ilk sırada yer aldı.

Başbakan Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi ise önceki ankete göre 2 sandalye kaybederek 19 sandalyeye geriledi.

Naftali Bennett liderliğindeki Birlikte Partisi yükselişini sürdürerek sandalye sayısını 1 artırdı ve 15 sandalyeye ulaştı.

Ofer Winter liderliğindeki "Amcha Yisrael" Partisi ise seçim barajını aşarak 4 sandalye kazandı.

Anket sonuçlarına göre muhalefet bloğu toplam 69 sandalyeye ulaştı. Bu sandalyelerin 55'i Siyonist partilere, 14'ü ise Arap partilerine ait oldu.

İsrail'de genel seçimlerin 27 Ekim'de yapılması planlanıyor. Seçim sürecinde Netanyahu'nun liderliğindeki blok ile muhalefet partileri arasında rekabet sürerken, ülkenin gelecekteki yönetimine ilişkin siyasi ayrışma da sürüyor.

Kaynak: AA
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