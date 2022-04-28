Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden tarımsal üretime destek - Haberler

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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden tarımsal üretime destek

AA - Hüseyin Yiğiner - Güncel
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden tarımsal üretime destek

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin (AYBÜ) Esenboğa Külliyesindeki 500 dönüm alanda üreticiler tarafından hububat ekimi yapıldı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin (AYBÜ) Esenboğa Külliyesindeki 500 dönüm alanda üreticiler tarafından hububat ekimi yapıldı.

Ekim yapılan alanı ziyaret eden Rektör Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekilmedik bir karış yer kalmaması gerektiği yönündeki sözünden hareketle üniversiteye ait boş alanları çiftçilere açtıklarını söyledi.

AYBÜ Ekolojik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan proje ile arazilerini ülke ekonomisine kazandırdıklarını ifade eden Aydınlı, "Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan izin ve Dumlupınar Mahallesi muhtarlığı ile yapılan protokol doğrultusunda küresel ekonomik kriz, iklim değişikliği ve dünyadaki gıda tedarik sorunlarının yaşandığı bu dönemde yaklaşık 500 dönümlük alanda hububat ekimini gerçekleştirdik." dedi.

Ekim hakkında Mahalle Muhtarı Ömer Tiftikçi'den bilgi alan Aydınlı, tüm çiftçilerin Ramazan Bayramlarını tebrik etti.

AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

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