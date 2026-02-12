Haberler

Ankara Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı

Ankara Valiliği, 13 Şubat 2026'da başlayacak kuvvetli rüzgar ve fırtına için vatandaşları uyararak, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve zehirlenme risklerine karşı tedbirli olunmasını istedi.

ANKARA Valiliği, il genelinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve zehirlenme risklerine karşı uyarıda bulundu.

Ankara Valiliği'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; 13 Şubat 2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Ankara il genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 kilometre/saat) beklenmektedir. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
