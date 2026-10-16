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Ankara Valiliği, akşamdan itibaren kuvvetli yağışa karşı vatandaşlara uyarıda bulundu

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Ankara Valiliği, akşamdan itibaren kuvvetli yağışa karşı vatandaşlara uyarıda bulundu
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Ankara Valiliği, kentte bugün akşamdan itibaren etkisini artırması beklenen kuvvetli yağışa karşı vatandaşları uyardı. Yağışın cumartesi gece saatlerine kadar kuvvetli sürmesiyle ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

ANKARA Valiliği, bugün akşam saatlerinden itibaren kentte etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Valiliğin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara'da yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, Ankara'da etkili olan sağanak yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması ve cumartesi gece saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli şekilde devam etmesi beklenmektedir. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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