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Ankara Polatlı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 yaralandı

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde Polatlı-Yunak karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı, otomobillerin sürücüleri gözaltına alındı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Polatlı- Yunak karayolunda seyir halindeki 34 ZC 7998 plakalı otomobille 06 AGB 88 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 yaralı ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı, otomobillerin sürücüleri gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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