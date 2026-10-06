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Ankara merkezli 14 ilde 'Daltonlar' operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara merkezli 14 ilde 'Daltonlar' suç örgütüyle bağlantılı şüphelilere yönelik operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Çankaya'da 30 Eylül'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 5 şüpheli tutuklanmış, 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

ANKARA merkezli 14 ilde düzenlenen 'Daltonlar' suç örgütüyle bağlantılı şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi; 26 kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 30 Eylül'de bir iş yerine uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıya katıldıkları tespit edilen, 3'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 7 şüpheli, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi. Soruşturmanın devamında, olayla bağlantısı bulunan diğer şüphelilerin tespitine yönelik çalışmada ele geçirilen deliller incelendi. İnceleme sonucu, 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütüyle bağlantısı tespit edilen 12'si adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 14 ilde bugün düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli, gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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