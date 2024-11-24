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Ankara-İstanbul Yolunda Kar Yağışı Nedeniyle Trafik Durdu

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Ankara-İstanbul yolunda etkili olan şiddetli kar yağışı ve meydana gelen kazalar nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Yolcular Bolu Tüneli'ne 10 km kala araçlarında beklemek zorunda kaldı.

(ANKARA) - Ankara- İstanbul yolunda kar yağışı ve buna bağlı olarak yaşanan kazalar nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından yurtta soğuk hava ve kar etkili olmaya başladı. Ankara- İstanbul yolu üzerinde yakınlarında şiddetli kar yağışı ve buna bağlı yaşanan kazalar nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Ankara'dan İstanbul'a gitmekte olan vatandaşlar, Bolu Tüneli'ne 10 km kala trafik akışının durması nedeniyle bir süre yolda beklemek zorunda kaldı.

Kar yağışı nedeniyle yolların buz tuttuğu görüldü. Şiddetli kar yağışı ve yoğun tipinin hakim olduğu bölgede, bazı vatandaşlar, trafik akışının durması nedeniyle araçlarından inerek yolda bekledi.

Ankara-İstanbul Yolunda Kar Yağışı Nedeniyle Trafik Durdu
Kaynak: ANKA / Güncel
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