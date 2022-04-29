Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Korkmaz, Bayram öncesi gıda denetimi gerçekleştirdi

ANKARA - Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Korkmaz, Ramazan Bayramı öncesi Pursaklar'da ki bir fırında denetimlerde bulundu.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, Ramazan Bayramı öncesinde 320 gıda kontrol görevlisi ile birlikte, Ankara'da bulunan 25 ilçede unlu mamuller başta olmak üzere şekerleme ve tatlı gibi ürün gruplarında yoğunlaştırılmış denetim gerçekleştirildiğini söyledi.

"Eksikliklerini düzeltmeyen ısrarcı olan işletmelere de halk sağlığı için idari yaptırımları uyguluyoruz"

Denetimler sonrası açıklamalarda bulunan Korkmaz, eksikliklerini düzeltmeyen işletmeler için halk sağlığını düşünerek idari yaptırım cezası uyguladıklarını belirterek, "İşletmeye geldikten sonra denetim gerçekleştirdik. Birincisi bu işletmenin izin ruhsat belgesi olup olmadığını kontrol ettik. Gerekli ilaçlamaların yapılıp yapılmadığını kontrol ettik. Bu noktada gerekli izinleri var gerekli ilaçlamalar yapılmış. Daha sonra işletmenin fiziki koşullarını kontrol ediyoruz. Burada ekmek ve unlu mamullerine uygun mu değil mi genel anlamda iş yerinin şartlara uygun olmakla beraber yer yer bazı noktalarda çatlamaların olduğunu kırıkların olduğunu tespit ettik. Bazı ürün gruplarının üzerinde etiket bilgilerinin olmadığını tespit ettik. Bunlar tabi düzeltilebilecek eksiklikler bunlarla ilgili de işletmemize gerekli süreyi vereceğiz. Daha sonra ekiplerimiz bir kez daha gelip kontrol edecekler. İşletmelerimize aslında gıda denetimleri yapılırken, aynı zaman da işletmelerimize Tarım ve Orman Bakanlığımız rehberlik yapıyor. Her şeye rağmen eksikliklerini düzeltmeyen ısrarcı olan işletmelere de halk sağlığı için idari yaptırımları uyguluyoruz. Şuanda da yaş pastadan numune aldık. Numune sonucuna göre değerlendirme yapılacak. Olumsuz çıkması halinde 41 bin Türk Lirası üzerinde bir idari yaptırım cezası uygulanacak" ifadelerine yer verdi.