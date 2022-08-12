Ankara haberleri | Ankara Valiliğinin yer aldığı proje önerisine AB'den hibe desteği

Ankara gündem haberine göre Ankara Valiliği, Bilkent Üniversitesi ve Rahmi M. Koç Müzelerinin yer aldığı proje önerisiyle dünyanın en büyük sivil Ar-Ge ve yenilik programı "Ufuk Avrupa" hibesi aldı.

Ankara Valiliği, Bilkent Üniversitesi ve Rahmi M. Koç Müzelerinin yer aldığı proje önerisiyle dünyanın en büyük sivil Ar-Ge ve yenilik programı "Ufuk Avrupa" hibesi aldı.

Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen ve dünyanın en büyük sivil bütçeli Ar-Ge ve yenilik programı "Ufuk Avrupa Programı" kapsamında Bilkent Üniversitesi koordinatörlüğünde, Ankara Valiliği ve Rahmi M. Koç Müzeleri, kısa adı "CULTURATI" olan projeyle 3,1 milyon avro hibe kazandı.

Almanya, Finlandiya, İspanya, İtalya ve İngiltere'den teknoloji firmaları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nden yerlerin bulunduğu 14 ortaklı proje, 2023 yılında başlayacak.

Proje, Ufuk Avrupa, Kültür, Yaratıcılık ve Kapsayıcı Toplumlar Kümesi'nde bir Türk kuruluşunun koordine ettiği ilk çok ortaklı proje olma özelliğine sahip.

Kapsayıcı bir kültür ve sanat ekosisteminin tasarlanması ve geliştirilmesini amaçlayan projeyle sanatçıların, kurumların ve bireylerin, kültür ve sanat konularında içerik oluşturmaları ve deneyimlemeleri sağlanan küresel bir platform kurulacak.

Ankara Valiliği iş birliğiyle Kale bölgesinde pilot çalışmaları gerçekleştirilecek olan projenin teknik altyapısını Almanya'da bulunan bir Türk firması üstleniyor.