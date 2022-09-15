Ankara haber... Tarım Fuarı Düzenleyen Gölbaşı Belediye Belediye Başkanı Şimşek : "Üretici Elini Taşın Altına Koyacak, Her Şeyi Devletten Beklemek Olmaz"

Gelen Ankara haberine göre Ankara Gölbaşı Belediyesi, Uluslararası Tarım Fuarı’nda süt sağım yarışması düzenledi. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Burada bir yarışma düzenliyoruz bunu geleneksel hale getiriyoruz. Bizim gayemiz çiftçiyi teşvik etmek. İneklerin sağımıyla ilgili yarışmada ödül de alıyorlar üretime motive de ediyor açıkçası. Çiftçi üretici biraz elini taşın altına koyacak, çalışacak. Kendi yoncasını kendisi ekecek, biçecek her şeyi devletten beklemenin bir anlamı yok" dedi.

DİLAN KUTLU

Ankara Gölbaşı Belediyesi, Uluslararası Tarım Fuarı'nda süt sağım yarışması düzenledi. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Burada bir yarışma düzenliyoruz bunu geleneksel hale getiriyoruz. Bizim gayemiz çiftçiyi teşvik etmek. İneklerin sağımıyla ilgili yarışmada ödül de alıyorlar üretime motive de ediyor açıkçası. Çiftçi üretici biraz elini taşın altına koyacak, çalışacak. Kendi yoncasını kendisi ekecek, biçecek her şeyi devletten beklemenin bir anlamı yok" dedi.

Ankara Gölbaşı Belediyesi'nin ev sahipliğinde 25. AGROTEC Uluslararası Tarım Fuarı'nda süt sağım yarışması düzenledi. Gölbaşı Belediyesi fuar alanında yapılan süt sağım yarışmasında ilk üçe girenlere çeyrek altın ödülü verildi. Süt sağım yarışmasında yarışan 8 kadın üretici en hızlı şekilde en fazla sütü sağmak için yarıştı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı'nın Ankara'nın yüzölçümü geniş en büyük ilçe olduğunu belirterek ANKA Haber Ajansı'na şöyle konuştu:

"Kırsal bir alanımız var ve bu alanda hayvancılık ve tarımla uğraşılıyor. Ankara'da yaşayan çiftçilerimizin tamamı il dışındaki fuarlara gidiyordu. Bu alanı planlarken bunu düşünerek planladık. Burası hayvan kesim alanı hem de fuar alanı olarak kullanılıyor. Geçen sene 160 firma katılmıştı. Bu sene 220 firma katıldı.

Burada bir yarışma düzenliyoruz bunu geleneksel hale getiriyoruz. Bizim gayemiz çiftçiyi teşvik etmek. İneklerin sağımıyla ilgili yarışmada ödül de alıyorlar üretime motive de ediyor açıkçası.

"HER ŞEYİ DEVLETTEN BEKLEMENİN BİR ANLAMI YOK"

Hükümetimiz çiftçilik yapan üreticilerimize destek oluyor zaten biz de yapıyoruz. Çiftçi üretici biraz elini taşın altına koyacak, çalışacak. Kendi yoncasını kendisi ekecek, biçecek her şeyi devletten beklemenin bir anlamı yok. Biraz da üreticimiz elini taşın altına koyacak. Biz belediye başkanları ve hükümet olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Bütün desteklerimizi yapıyoruz. Üretimde eksiklik aksaklık olur. Bunun da çiftçi üstesinden gelir."

"KAZANMAYA ÇALIŞIYORUZ AMA YEM ÇOK SIKINTI"

Ahmetçayır köyünden Reyhan Okçu 20 yıldır tarımla geçindiğini belirterek, "Bizim ineklerimiz elde sağım için hazır değiller, makinalarla sağılıyorlar, şansımızı deneyeceğiz. Ortalama 32 malla uğraşmaya çalışıyoruz. Kazanmaya çalışıyoruz ama yem çok sıkıntı. Yem kazandırmıyor bize çok pahalı. Her zaman inekten aynı sütü alamıyorsun doğum yaptıktan sonra sonra süt azalıyor ama yem hiç azalmıyor" diye konuştu.

Bezirhane köyünden Zeynep Ünal ise heyecanlı olduğunu belirterek, kendime güveniyorum" dedi.

Üretici Sultan Işıkdemir ise, 30 hayvanıyla 25 yıldır hayvancılık yaptığını ifade ederek, kadın üreticiler için tarım ve hayvancılıkla uğraşmanın zor olduğunu mecburen bu işi yapmak zorunda olduklarını belirtti.

TARIM FUARI 3 GÜN SÜRECEK

Bugün başlayan ve 18 Eylül'e kadar, Gölbaşı Fuar Alanı'nda gerçekleşecek programda tarım, hayvancılık, su ve yem endüstrisi ile tohum ve fidancılığı da bulunduran AGROTEC 2022'de; Tarım Makineleri, Traktör ve Ekipmanları, İş Makineleri, Ürün Depolama Makineleri, Sulama Ekipmanları, Tarım İlaçları, Gübre, Organik Tarım, Sera, Sebze ve Meyve Fidancılığı, Hayvancılık, Drenaj Teknolojileri, Peyzaj ve Tarıma dair tüm ürünler yerlerini alacak.