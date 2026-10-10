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Ankara Garı saldırısında yaşamını yitiren 101 kişi 11. yılında anıldı

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10 Ekim 2015'te Ankara Garı önündeki DEAŞ saldırısında hayatını kaybedenler, saldırının 11. yılında anıldı. Yakınlar, sivil toplum kuruluşları, Özgür Özel ve Tülay Hatimoğulları'nın katıldığı anmada saldırıda 101 kişi hayatını kaybetmiş, 391 kişi yaralanmıştı.

Terör örgütü DEAŞ mensubu iki canlı bombanın, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde düzenlediği terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ve bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğündeki grup, saldırının 11. yılı dolayısıyla düzenlenen anma programı için Ankara Garı önünde bir araya geldi.

Katılımcılar, "10 Ekim katliamını unutturmayacağız" yazılı ve terör saldırısında yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının olduğu pankartları açtı.

Yakınlarını kaybedenler tarafından 10 Ekim Emek, Barış ve Demokrasi Anıtı'na kırmızı karanfil konuldu.

Programa, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile bazı milletvekilleri de katıldı.

Ankara Garı saldırısı

Sivil toplum kuruluşlarınca 10 Ekim 2015 Cumartesi günü Sıhhiye Meydanı'nda düzenlenecek miting için bir araya gelenler Ankara Garı önünde toplanmış, saat 10.04'te, 3 saniye arayla iki canlı bombanın kendini patlatması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 101 kişi hayatını kaybetmiş, 391 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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