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Ankara Emniyet Müdürü Yüksek'ten şehit polis Türkoğlu'nun babaevine taziye ziyareti

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Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, görevi sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun babaevine taziye ziyaretinde bulundu.

Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, görevi sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun babaevine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit polis Türkoğlu'nun ailesi ve yakınlarıyla Çubuk ilçesindeki babaevinde bir araya gelen Yüksek, başsağlığı dileklerini iletti.

Devletin ve emniyet teşkilatının şehit ailelerinin her zaman yanında olduğunu belirten Yüksek, şehitlerin geride bıraktığı emanetlere sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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