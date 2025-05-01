Bolu'daki otel faciasında yangının çıkış anı kamerada

78 kişiye mezar olan oteldeki yangının çıkış anı kamerada
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin

Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin
14 yaşındaki çocuk, evine yardım için gelen kadının boğazını kesti

14 yaşındaki çocuk, evine yardım için gelen kadının boğazını kesti

Ankara'da Yasa Dışı Hayvan Satışı Operasyonu

Ankara'da Yasa Dışı Hayvan Satışı Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkentte yasa dışı hayvan satışı yapan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma, iş yerinde yapılan operasyonda çeşitli egzotik hayvanlar ve esrar ele geçirdi.

Başkentte bir iş yerinde yasa dışı hayvan satışı yapan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çankaya ilçesine bağlı Birlik Mahallesi'nde şüpheliler Z.B. (38) ve M.B'ye (30) ait iş yerine operasyon düzenledi.

Ekiplerce iş yerinde yapılan aramada, 1'i ölü 8 mısır yılanı, 34 yılan yumurtası, 9 yılan derisi, 3 tarantula, 1 sakallı ejder, 1 bal pitonu, 2 boynuzlu kurbağa, 1 macaw papağanı ile 100 gram esrar ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.