Başkentte yarın öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor

Ankara Valiliği, Bala, Evren ve Şereflikoçhisar ilçeleri hariç yarın öğle saatlerinden sonra kent genelinde kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre, yarın öğle saatlerinden sonra görülecek gök gürültülü sağanağın, Bala, Evren ve Şereflikoçhisar ilçeleri hariç kent genelinde etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.