Ankara'da yangına müdahale ederken yaşamını yitiren itfaiye erinin oksijen tüpünün bitmesi nedeniyle öldüğü ortaya çıktı

Ankara'da yangına müdahale ederken dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden itfaiye eri Fahrican Yavaş'ın (24) cenazesi, meslektaşları tarafından düzenlenen törenin ardından memleketi İzmir'in Torbalı ilçesine gönderildi. Yavaş'ın, oksijen tüpünün bitmesi nedeniyle dumandan etkilendiği öğrenildi.

DUMANDAN ETKİLENEN 1 İTFAİYE ERİ HAYATINI KAYBETTİ

Keçiören Osmangazi Mahallesi'nde 3 katlı Sinan Apartmanı'nın eksi 2'nci katındaki dairede dün sabah yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangına müdahale eden itfaiyeciler Fahrican Yavaş, Uğur Okyay, Orçun Yaşar, Süleyman Aytar, yangına müdahale ederken dumandan etkilendi. 4 itfaiyeci, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Fahrican Yavaş, doktorların müdahalesine rağmen hastanede hayatını kaybetti. Diğer 3 itfaiye erinin hastanede tedavisi devam ediyor.

MANSUR YAVAŞ DA KATILDI

Fahrican Yavaş için Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Yavaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda itfaiyeci katıldı. Törende konuşan Mansur Yavaş, "Liyakat usulüyle geldi, göreve başladı. İyi arkadaşlıklar, dostluklar kurdu ve kendisini sevdirdi. Görev yaparken de gerçekten görevini hakkıyla yaptı. Değerli ailesi, şunu söyleyebilirim; görev şehidimiz Fahrican Yavaş kardeşimizi kaybettik; ama gördüğünüz gibi burada arkadaşları, bütün Ankara Büyükşehir personeli olarak bilin ki sizin evladınız gibi. Onu hep hatırlayacak ve ismini hiçbir zaman unutturmayacaklar. Ruhu şad, mekanı cennet olsun inşallah" diye konuştu.

Fahrican Yavaş'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi İzmir'in Torbalı ilçesine gönderildi. 2 yıllık itfaiye eri Yavaş'ın bekar olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Dumandan etkilenen itfaiye erlerinin yanan dairede mahsur kalan olup olmadığını kontrol etmek için içeriye girdiği belirtildi. Teçhizatları tam olarak yangına müdahale eden itfaiye erlerinin, kontrol ve söndürme çalışması sırasında içeride fazla kaldığı ve bu sırada oksijen tüplerinin bitmesi nedeniyle dumandan etkilendikleri belirtildi