Ankara'da Yağma ve Kurşunlama Suçlarına Karışan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara'da 'yağma', 'kurşunlama' ve 'çevreye rahatsızlık verme' suçlarına karışan 5 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

ANKARA'da 'yağma', 'kurşunlama', 'çevreye rahatsızlık verme' suçlarına karışan 5 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Karapürçek Mahallesi ile Siteler semtinde meydana gelen 'yağma', 'kurşunlama' ve 'çevre sakinlerine rahatsızlık verme' olaylarına ilişkin çalışma yaptı. Tespit edilen 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah Altındağ ve Mamak ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda M.M.Y., O.İ., U.H., G.İ. ve Ö.C.U. gözaltına alınırken; aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 42 kartuş, 20 gram Hint keneviri, 31 fişek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.