Haberler

Ankara'da Özşen Madencilik İşçilerine Destek Eylemi: Ne Tehditle, Ne Baskıyla Ne de Silahla İşçilerin Mücadelesine Engel Olamayacaksınız

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bağımsız Maden İş Sendikası öncülüğünde Ankara'da toplanan sivil toplum örgütleri, Edirne'de hak mücadelesi veren Özşen Madencilik işçilerine destek açıklaması yaptı. Açıklamada, işçilere yönelik tehdit ve baskılar kınanarak, 'Özşen Madencilik işçileri kazanacak' denildi.

(ANKARA) - Bağımsız Maden İş Sendikası'nın öncülüğünde Ankara'da bir araya gelen sivil toplum örgütleri, Edirne'de hakkını arayan Özşen Madencilik işçilerine destek açıklaması yaptı. Açıklamada, "Ne tehditle, ne baskıyla ne de silahla işçilerin mücadelesine engel olamayacaksınız. Özşen Madencilik işçileri kazanacak" ifadelerine yer verildi.

Ankara Sakarya Caddesi'nde, Bağımsız Maden İş Sendikası'nın öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum örgütleri, "Madenciye sıkılan kurşun hepimize sıkılmıştır" yazılı pankart taşırken, "İşgal, grev, direniş, yaşasın Bağımsız Maden İş", "Özşen Madencilik işçisi köle değildir" ve "AKP'den hesabı emekçiler soracak" sloganları attı.

Bağımsız Maden İş Sendikası adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün direnişin 27. gününde, açlık grevinin ise 3. günündeyiz. 27 gündür maaşlarını, gasp edilen haklarını ve işten atılan arkadaşlarının geri alınmasını isteyen madenciler direniyor. 27 gündür patron oyalıyor. 27 gündür Bağımsız Maden-İş Sendikası'nı devre dışı bırakmaya çalışıyor. 27 gündür işçilerin alın terine ve emeğine çökmeye devam ediyor. Talepleri karşılamak yerine işçilerin sabrını tüketmeye, iradesini kırmaya çalışıyor. ve bu direnişe karşı bir adım daha ileri gittiler. İşçilerin ailelerinin üzerine silahla ateş açıldı. Sendika temsilcilerine, Bağımsız Maden-İş temsilcilerine saldırıldı. Herkes şunu bilsin: Özşen madencileri 27 gündür yalnızca kendi ücretleri için direnmiyor. Bu ülkede alın teri çalınan bütün işçiler için direniyor. Bu ülkede tehdit edilen, susturulmak istenen bütün emekçiler için direniyor. Dün ailelerin üzerine sıkılan kurşun, patronların işçi sınıfına verdiği cevaptır. Biz de cevabımızı buradan veriyoruz: Ne tehditle, ne baskıyla, ne de silahla işçilerin mücadelesine engel olamayacaksınız. Özşen Madencilik işçileri kazanacak."

Kaynak: ANKA
ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı

ABD ve İran imzaları resmen attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Iğdır FK, Dünya Kupası'na damga vuruyor

Dünya Kupası'na Iğdır FK damgası!
CHP'den AK Parti'ye geçen Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya neşterli saldırı girişimi

CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanına saldırı girişimi
Gelin, 88 yaşındaki kayınpederini döve döve öldürdü

Gelin, 88 yaşındaki kayınpederini döve döve öldürdü
ABD'de düzenlenen Dünya Kupası'nda bir ilk

Dünya Kupası'nda bir ilki yaşadık!
Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın yıldızını alıyor

Galatasaray'ın yıldızını alıyor!
Sürücüler dikkat: Mola yerlerinde jant ve disklere su tutmak pahalıya patlayabilir

Sürücüler dikkat! Mola yerinde yapılan bu hata pahalıya patlayabilir
Bakan Kurum 'Bugün başladı' dedi, sandalyesini alan bankanın önüne koştu

Görüntü bu sabah kaydedildi! Sandalyesini alan bankanın önüne koştu