Ankara'da sivil helikopter düştü
Ankara-Eskişehir kara yolu Temelli mevkisinde bir şirkete ait sivil helikopter henüz belirlenemeyen nedenle araziye düştü. Kazada 2 kişi yaralandı, olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ankara'da sivil helikopterin tarlaya düştüğü kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, bir şirkete ait helikopter, Ankara-Eskişehir kara yolu Temelli mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle araziye düştü.
Kazada 2 kişinin yaralandığı, olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildiği bildirildi.
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu