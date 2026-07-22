Ankara'da sivil helikopter düştü

Ankara'da sivil helikopterin tarlaya düştüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir şirkete ait helikopter, Ankara-Eskişehir kara yolu Temelli mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle araziye düştü.

Kazada 2 kişinin yaralandığı, olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildiği bildirildi.