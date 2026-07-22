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Ankara'da sivil helikopter düştü

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Ankara-Eskişehir kara yolu Temelli mevkisinde bir şirkete ait sivil helikopter henüz belirlenemeyen nedenle araziye düştü. Kazada 2 kişi yaralandı, olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ankara'da sivil helikopterin tarlaya düştüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir şirkete ait helikopter, Ankara-Eskişehir kara yolu Temelli mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle araziye düştü.

Kazada 2 kişinin yaralandığı, olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
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