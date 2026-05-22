Ankara Valiliği, Kurban Bayramı Boyunca Kent Genelindeki Tedbirleri Açıkladı

(ANKARA) - Ankara Valiliği, Kurban Bayramı süresince il genelinde trafik, sağlık, güvenlik ve enerji hizmetlerine ilişkin tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Bayram boyunca belirli saatlerde kamyon, çekici ve tankerlerin Ankara'dan çıkışına izin verilmeyeceği, sağlık hizmetleri için 46 bin 427 personelin, güvenlik için ise emniyet ve jandarma personelinin drone ve helikopter destekli görev yapacağı bildirildi.

Ankara Valiliği, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ve tatil süresince il genelinde alınan tedbirleri açıkladı. Valilik, hazırlıkların tamamlandığını belirterek, bayram süresince havadan ve karadan trafik denetimlerinin yoğun şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

Valilik açıklamasında, 22 Mayıs – 1 Haziran 2026 tarihleri arasında şehir içi ve şehirlerarası yollar ile bağlantı noktalarında trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik ilgili birimlerin çalışma yürüttüğü kaydedilerek, özellikle yol yapım çalışmalarının devam ettiği alanlarda sürücülerin trafik işaret ve levhalarına dikkat etmelerinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

BELİRLİ SAATLERDE KAMYON, ÇEKİCİ VE TANKERLERİN SEYRİNE İZİN VERİLMEYECEK

Açıklamada, büyük şehirlerden diğer illere ve turizm bölgelerine yönelik güzergahlarda trafik yoğunluğunun artması beklendiğinden, trafik kazalarını önlemek ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek adına ilgili tüm kurumlarca trafik tedbirlerinin titizlikle uygulanacağı belirtildi.

Valiliğin aldığı önlemlere göre, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.00'den itibaren 1 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 01.00'e kadar Ankara'dan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmeyecek. Ancak, yaş sebze ve meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta ve süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt ürünlerinin tedarik süreçlerinde aksaklıkların yaşanmaması amacıyla bu ürünleri taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecek.

SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİN 46 BİN 427 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Açıklamada, bayram süresince sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması adına hastaneler, acil servisler, 112 Acil Sağlık Hizmetleri birimleri ve ambulans ekiplerinde gerekli planlamaların yapıldığı aktarılarak, sağlık hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi için 46 bin 427 sağlık personelinin görevlendirildiği ifade edildi.

Kurban satış ve kesim alanlarındaki denetimlerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki 146 veteriner hekim tarafından titizlikle yürütüleceği belirtilerek, hayvan sağlığı, sevk işlemleri, hijyen koşulları ve gıda güvenliğine yönelik denetimlerin bayram boyunca süreceği kaydedildi.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ tarafından da enerji arzında aksama yaşanmaması için gerekli planlamaların yapıldığı ve vatandaşlara kesintisiz enerji hizmeti sunulabilmesi amacıyla 329 personel ile 182 aracın hazır hale getirildiği bildirilerek, Bayram süresince vatandaşların güvenliği için AŞTİ, Tren Garı, Yüksek Hızlı Tren İstasyonu, Havalimanı, alışveriş merkezleri, mezarlıklar ve halkın yoğun olarak bulunduğu diğer alanlarda güvenlik tedbirlerinin artırıldığı paylaşıldı.

JANDARMA VE EMNİYET EKİPLERİ DRONE VE HELİKOPTER DESTEKLİ SAHADA OLACAK

Güvenlik güçlerinin tatil boyunca asayiş ve trafik denetimlerine de devam edeceği kaydedilen açıklamada, 2 bin 383 jandarma personelinin 376 araç ve 25 drone, 21 bin 773 emniyet personelinin, bin 438 ekip, 1 helikopter ve 2 drone ile görev yapacağı bildirildi.

Kaynak: ANKA