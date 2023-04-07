Ankara'da kazaya müdahale ederken otomobilin çarptığı Astsubay Çavuş Çolak şehit oldu

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde kaza yapan otomobile müdahaleye giden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tanju Çolak (33), yola önlem amaçlı duba yerleştirirken, dolu nedeniyle kayan bir başka otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Kaza, saat 13.15 sıralarında Ankara- Bolu Anadolu Otoyolu Ankara istikametindeki gişelerde meydana geldi. Dolu sebebiyle kayganlaşan yolda 78 AAE 486 plakalı otomobil kayarak kaza yaptı. İhbar üzerine Ayaş İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan bir ekip bölgeye gitti. Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tanju Çolak, kaza bölgesinde önlem amacıyla karayolu üzerine duba yerleştirirken, yine dolu nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 CIL 194 plakalı otomobilin çarpması sonucu metrelerce savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralı olduğu belirlenen Astsubay Kıdemli Çavuş Çolak'a ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Astsubay Çolak, doktorların çabalarına rağmen şehit oldu. sürücü gözaltına alınırken, cumhuriyet savcılığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kazaya müdahale ederken şehit olan Astsubay Çolak'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit Tanju Çolak'ın yarın Söğüt Caminde kılınacak cenaze namazı sonrası Elvanköy şehitliğine defnedileceği belirtildi.