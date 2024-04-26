Ankara'da "Güvenilir Gıda" operasyonu: Yaklaşık 9 ton ürün imha edildi

ANKARA - Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Mamak ilçesinde yapılan operasyonda tüketime uygun olmayan yaklaşık 9 ton süt ve şarküteri ürünleri ele geçirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ne bağlı Alo 174 Gıda Hattı'na gelen bir ihbar üzerine Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle Mamak ilçesi Abidinpaşa Mahallesinde faaliyet gösteren söz konusu işletmeye operasyon düzenlendi. Operasyonda çoğu küflenmiş, bozulmuş ve zorunlu etiket bilgileri bulunmayan 6 bin 889 kilogram kaşar peyniri, bin 575 kilogram bitkisel margarin ve 257 kilogram sucuk tespit edildi.

Ele geçirilen ürünler imha edildi

İşletmede ürünlerin üzerine yapıştırılmak üzere 12 bin 500 etiket de bulundu. Söz konusu sahte etiketlerin piyasa sunulmadan önce ürünlere yapıştırılacağı belirlendi. Ekipler tarafından ele geçirilen yaklaşık 9 ton ürün imha edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.