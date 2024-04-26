Üye Girişi
Haberler

Ankara'da 'Güvenilir Gıda' operasyonu: Yaklaşık 9 ton ürün imha edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Mamak ilçesinde yapılan operasyonda tüketime uygun olmayan yaklaşık 9 ton süt ve şarküteri ürünleri ele geçirildi. Ürünler imha edildi ve soruşturma başlatıldı.

Ankara'da "Güvenilir Gıda" operasyonu: Yaklaşık 9 ton ürün imha edildi

ANKARA - Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Mamak ilçesinde yapılan operasyonda tüketime uygun olmayan yaklaşık 9 ton süt ve şarküteri ürünleri ele geçirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ne bağlı Alo 174 Gıda Hattı'na gelen bir ihbar üzerine Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle Mamak ilçesi Abidinpaşa Mahallesinde faaliyet gösteren söz konusu işletmeye operasyon düzenlendi. Operasyonda çoğu küflenmiş, bozulmuş ve zorunlu etiket bilgileri bulunmayan 6 bin 889 kilogram kaşar peyniri, bin 575 kilogram bitkisel margarin ve 257 kilogram sucuk tespit edildi.

Ele geçirilen ürünler imha edildi

İşletmede ürünlerin üzerine yapıştırılmak üzere 12 bin 500 etiket de bulundu. Söz konusu sahte etiketlerin piyasa sunulmadan önce ürünlere yapıştırılacağı belirlendi. Ekipler tarafından ele geçirilen yaklaşık 9 ton ürün imha edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Operasyon Ankara Tarım Operasyon Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mesut Komiser döndü mü? Şevket Çoruh Arka Sokaklar'a geri döndü mü? Indiana Pacers vs Milwaukee Bucks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 27 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Gaddar 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Nisan Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 26-27 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! Kızılcık Şerbeti 61. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Nisan Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Yalı Çapkını 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Nisan Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Arka Sokaklar 673. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Nisan Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 26-27 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 26-27 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! Ateş Kuşları 53. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Nisan Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kara Ağaç Destanı 10. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Nisan Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26-27 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Survivor 2024 Anlat Bakalım kim kazandı? 26 Nisan Cuma Anlat Bakalım ödülü ne oldu, hangi takım kazandı? Survivor Bil Bakalım'ı kim kazandı, kaç kaç bitti? 26 Nisan Cuma Survivor Bil Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı? Arka Sokaklar CANLI izle! 26 Nisan Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title