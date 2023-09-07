Ankara'da GPS Takip Cihazı Takılan Kişiyi Gasp Eden Çete Çökertildi

Ankara'da aracına GPS takip cihazı taktıkları kişiyi gasp eden ve İstanbul'daki bir döviz bürosundan 34 bin 500 dolarlık yağma yapan çete, polis tarafından yakalandı. Çete üyelerinin Türk ve Gürcü vatandaşlarından oluştuğu belirlendi.

Ankara'da aracına GPS takip cihazı taktıkları kişiyi gasp eden ve 16 Ağustos'ta İstanbul'daki bir döviz bürosundan 34 bin 500 dolarlık yağma yapan çete çökertildi.

Alınan bilgiye göre, çalışanlarının maaşını vermek için bankadan 10 bin 350 avro çeken ve sonrasında şirket ortağı ile görüşmek için Söğütözü Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'ndaki bir benzinliğin yanına gelen kişi, başka bir araçtan inen şüpheliler tarafından darp edilerek gasp edildi.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince yapılan çalışmalar neticesinde bankadan para çeken mağdur şahsı, aracına taktıkları GPS takip cihazı ile takip eden şüphelilerin Gürcistan uyruklu oldukları tespit edildi.

Birçok araç değiştirerek farklı istikametlerde izlerini kaybettirmeye çalıştıkları ve sahte pasaport çıkararak yurt dışına giriş-çıkış yaptıkları belirlenen şüphelilerin Ankara'dan Afyonkarahisar'a, oradan da Antalya'ya kaçtıkları belirlendi.

Ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyon ile Türk ve Gürcülerden oluşan çete üyelerini yakaladı.

İstanbul'daki bir döviz bürosundan 16 Ağustos'ta 34 bin 500 dolarlık yağma olayını da gerçekleştirdiği tespit edilen çeteye yönelik soruşturma sürüyor.