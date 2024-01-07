Ankara'da buzlanma kazası; park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü

ANKARA'da buzlanan yolda 200 metre sürüklenip, park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mert Can Demirci (22), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Keçiören ilçesindeki Yozgat Bulvarı'nda meydana geldi. Mert Can Demirci yönetimindeki 06 BVD 057 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak 200 metre sürüklendikten sonra yol kenarında park halinde bulunan 06 ECP 540 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü Demirci, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Demirci, kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, buzlanan yolda belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı. (DHA)