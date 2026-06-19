Gözaltına Alınan 9 Öğretmen Serbest Bırakıldı
Ankara'da beş gündür açlık grevi yapan özel okul öğretmenleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yaptıktan sonra dağılmayınca 9 öğretmen gözaltına alındı. Saatler sonra serbest bırakılan öğretmenler, sendika genel merkezi önünde eylemlerine devam ediyor.
(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yaptıktan sonra dağılmayan 9 öğretmen gözaltına alınmıştı. Öğretmenler saatler sonra serbest bırakıldı.
Ankara'da beş gündür açlık grevini sürdüren bir grup özel okul öğretmeni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yaptıktan sonra dağılmayınca 9 öğretmen gözaltına alınmıştı.
Saatler sonra öğretmenler serbest bırakıldı, sendika genel merkezi önünde eylemlerine devam ediyor.
Kaynak: ANKA