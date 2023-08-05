Çubuk ve çevresindeki 57 derneğin bir araya gelerek oluşturduğu Çubuk Dernekler Federasyonu (ÇUDEF) tarafından organize edilen etkinlik, Atatürk Park'ında gerçekleştirildi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, dua, konuşmalar, konferans, semah gösterisi ve plaket töreni yer aldı.

Ankara'da 14. Aşure ve Birlik Günü programı düzenlendi.

Çubuk ve çevresindeki 57 derneğin bir araya gelerek oluşturduğu Çubuk Dernekler Federasyonu (ÇUDEF) tarafından organize edilen ve Çubuk Belediyesinin destek verdiği etkinlik, Atatürk Park'ında gerçekleştirildi.

Programa, okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başlandı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, gelenekselleşen etkinliğin birlikteliğe büyük katkı sağladığını hep birlikte gözlemlediklerini söyledi.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve ÇUDEF Başkanı Fuat Tuyan da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından konferans ve sunum yapıldı, semah gösterisi sunuldu.

Program sonunda katılımcılara plaket verildi.

Aşure ikramının ardından etkinlik sona erdi.