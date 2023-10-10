Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, 11 milyon 500 bin lira değerinde cep telefonu kasası ve ekranı ile 1 milyon 600 bin lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara'da 11 Milyon 500 Bin Lira Değerinde Cep Telefonu ve Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca 11 milyon 500 bin lira değerinde cep telefonu kasası ve ekranı ile 1 milyon 600 bin lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi.

Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 7 Ekim'de Kahramankazan'da yol kontrolünde bir firmaya ait yolcu otobüsü durduruldu.

Otobüste yaklaşık 11 milyon 500 bin lira değerinde 3 bin 288 muhtelif marka ve modele ait cep telefonu kasası ve ekranı ele geçirildi.

Yenimahalle'de 8 Ekim'de özel bir kargo şirketine ait araçta yapılan aramada ise yaklaşık 1 milyon 600 bin lira değerinde 20 bin 600 sigara, 94 elektronik sigara, 420 kilogram açık kaçak çay, 7 elektrikli süpürge, 450 adet 250 miligram steroid ilaç bulundu.

Ele geçirilen malzemelere el konuldu, 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.