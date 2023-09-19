Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile Görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Türkevi'nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78'inci Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Türkevi'nde Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Türkevi'nde bir araya geldik. Köklü bağlara sahip olduğumuz Cezayir ile iş birliğimizi her alanda geliştirmeyi sürdüreceğiz" dedi.