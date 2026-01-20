Haberler

Ankara Barosu: Van Barosu Başkanı Özaraz'a Fiziki Müdahale Kabul Edilemez

Güncelleme:
Ankara Barosu, Van'da gerçekleşen barışçıl gösteri yürüyüşünde colluk güçlerinin Van Barosu Başkanı Av. Sinan Özaraz'a müdahalede bulunması üzerine yazılı bir açıklama yaparak duruma tepki gösterdi. Baro, bu müdahalelerin hukuka aykırı olduğunu vurguladı ve Özaraz'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

(ANKARA) - Ankara Barosu, Van'da sivil toplum kuruluşları ve halkın katılımıyla düzenlenen gösteri yürüyüşünde kolluk güçlerinin Van Barosu Başkanı Avukat Sinan Özaraz'a fiziki müdahalede bulunulmasına tepki gösterdi.

Baro, tarafından yapılan yazılı açıklamada, basına yansıyan bilgilere göre müdahale sonrası rahatsızlanan Özaraz'ın hastaneye kaldırıldığı hatırlatıldı. Barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının, Anayasa ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle güvence altına alındığı vurgulanan açıklamada, bu hakkın kullanımını engelleyen müdahalelerin hukuka aykırı olduğu ifade edildi.

Baronun açıklaması şu şekilde:

"Basına yansıyan haberlerde; Van'da sivil toplum kuruluşları ve halkın katılımıyla gerçekleştirilen barışçıl gösteri yürüyüşünün kolluk güçleri tarafından engellendiğini, bu engelleme sırasında Van Barosu Başkanı meslektaşımız Av. Sinan Özaraz'a fiziki müdahalede bulunulduğunu, müdahale sonrası rahatsızlanan Özaraz'ın hastaneye kaldırıldığını öğrenmiş bulunuyoruz.

Barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı Anayasa ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile güvence altına alınmış olup, bu hakların kullanılmasına engelleyen müdahaleler hukuka aykırıdır. Müdahalenin, görevi hak savunuculuğu olan avukatlara ve meslek örgütünün başkanına yönelmesi, hukuka aykırılığı, savunmanın bağımsızlığına ve baroların kurumsal yapısına müdahaleye dönüştürmektedir.

Ankara Barosu olarak Van Baro Başkanı Av. Sinan Özaraz'a ve Van Barosuna geçmiş olsun dileklerimizi iletir, destek ve dayanışma duygularımızla savunma makamına ve temel haklara yönelik her türlü müdahalenin karşısında olduğumuzu belirtiriz. Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

