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Ankara Baro Başkanı Şimşek Çağlayan, Halk TV önünde kayyum kararını eleştirdi

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Ankara Baro Başkanı Şimşek Çağlayan, Halk TV önünde kayyum kararını eleştirdi
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Ankara Baro Başkanı Şimşek Çağlayan, kayyum atanan Halk TV'nin önünde kayyum kararını eleştirdi. Halk TV'nin önemli bir muhalif kanal olduğunu belirten Şimşek Çağlayan, Ankara Barosu adına baskıya ve zulme karşı muhalif seslerin yanında olacaklarını söyledi.

Haber: Kadir DEVİR - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - Ankara Baro Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan, Halk TV'ye yaptığı destek ziyaretinde, "Halkın ifade özgürlüğünün en büyük güvencesi basın özgürlüğüdür. Bu anlamda Ankara Barosu adına ifade etmem gerekir ki Halk TV başta olmak üzere muhalif her sesin yanında olduğumuzu, her türlü baskıya ve zulme karşı bir arada duracağımızı buradan ilan ediyoruz" dedi.

Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan, kayyum atanan Halk TV'nin önünde yaptığı açıklamada, kayyum kararını eleştirdi. Halk TV'nin Türkiye açısından önemli bir muhalif kanal olduğunu vurgulayan Şimşek Çağlayan, şöyle konuştu:

"Çok taze bir baro başkanı olarak buradayım. Daha birkaç saat önce mazbatamı aldım ve ne yazık ki mazbatamızı alacağımız günün sabahında çok acı bir tabloyla uyandık. Türkiye çok uzun zamandır şafak operasyonlarına alıştı; maalesef güne yine acı bir baskınla başladık. Halk TV çok önemli bir yayın organı, Türkiye açısından önemli bir muhalif kanal. Bu anlamda bu operasyonun; muhalif kanallara ve muhalif medyaya dönük uzun zamandır sistemli bir şekilde yürütülen operasyonların son dalgası olduğunu net bir biçimde görebiliyoruz. Halk TV elbette yalnız değil. Çünkü Halk TV'nin arkasında çok kuvvetli bir Türkiye Cumhuriyeti, Anayasa ve basın özgürlüğü var. Anayasa çok net bir biçimde hem basın özgürlüğünü hem de ifade özgürlüğünü detaylı olarak açıklamış durumda. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bu anlamdaki duruşunu netçe göstermiştir. Halkın ifade özgürlüğünün en büyük güvencesi basın özgürlüğüdür. Bu anlamda Ankara Barosu adına ifade etmem gerekir ki Halk TV başta olmak üzere muhalif her sesin yanında olduğumuzu, her türlü baskıya ve zulme karşı bir arada duracağımızı buradan ilan ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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