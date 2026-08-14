Bursa'da Anız Yangını: Trafik Kısa Süre Aksadı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yol kenarındaki arazide çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Rüzgarın etkisiyle tarlalara yayılan alevler nedeniyle Bursa-İzmir kara yolunda trafik yaklaşık yarım saat aksadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
BURSA'da yol kenarındaki arazide çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle Bursa-İzmir kara yolunda trafik kısa süreli aksadı.
Nilüfer ilçesi Karacaoba Mahallesi'nde Bursa-İzmir kara yolu kenarından saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yol kenarında başlayarak rüzgarın etkisiyle çevredeki tarlalara da yayılan alevler, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında kara yolunun İzmir yönünde yaklaşık yarım saat trafik akışı aksadı. Ekiplerin çalışmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.