Nazilli'de anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Sümerpark içerisinde bulunan özel trafik pist ve eğitim alanında Trafik ve İlkyardım Haftası kapsamında Nazilli Vakıfbank İlkokulu bünyesindeki Anaokulu öğrencilerine yönelik güvenli trafik eğitimi programı düzenlendi. Etkinlikte öğrencilere yaya yolu ve üst geçit kullanımı ile trafik işaretleri ve kuralları konularında bilgi verildi. Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi Nazilli Trafik Tescil Büro Amiri Semih Kırbaş tarafından verildi. Eğitimde ilçe Emniyet Müdürü Erdal Esen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner de hazır bulundu. Trafik kurallarını adım adım uygulayan miniklere İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen ve beraberindeki polisler tarafından kırmızı düdük ve çeşitli boyama kitapları hediye edildi. Öğrenciler ise polislere çiçek verdi.

Etkinlikte konuşan Nazilli ilçe Emniyet Müdürü, "Eğitim ve öğretim döneminin başlamasından buyana ilçemizde bulunan okullarımızda eğitim ve öğretimlerini sürdüren öğrencilerimize trafik hastası nedeni ile trafik eğitimleri veriyoruz.İlçemiz genelinde her gün trafik kazalarıyla karşılaşıyoruz. Bu trafik kazaları zaman zaman can kayıplarıyla sonuçlanıyor. Bizlerde bu duruma çok üzülüyoruz. Aslında trafik kurallarına herkes uysa bu acı sonuçlarla karşılaşmayacağız. Motosiklette can güvenliği için vatandaşlarımızın kask takmasını istiyoruz. İnşallah çocuklarımız da araç ve motor kullanan babalarını uyaracaklar. Otomobil kullanırken de mutlaka emniyet kemerlerimizi takalım. Takmayanları da mutlaka uyarlayalım" dedi.

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı