Van'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 13 yaralı

Katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı
Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti

Fidan Gül'ün kapısını açan isim "Benden buraya kadar" dedi
TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kızın sözleri damga vurdu
Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti

Günlerdir aranan Gülçiçek video gönderdi! Ailesi bir kez daha yıkıldı

Anaokulu Öğrencileri Polis Araçlarıyla Şehir Turu Yaptı

Anaokulu Öğrencileri Polis Araçlarıyla Şehir Turu Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla anaokulu öğrencileri polis araçlarıyla şehir turu yaptı. Öğrencilere polislik mesleği hakkında bilgi verilirken, etkinlikte keyifli dakikalar geçirildi.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bir anaokulunun öğrencileri, polis araçlarıyla şehir turu yaptı.

Eleşkirt İlçe Emniyet Amirliğince, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 15 Nisan Anaokulu öğrencileri için etkinlik düzenlendi.

İlçe Emniyet Amiri Çağıl Güneş ve beraberindeki polisler, okulda öğrencilerle bir araya geldi.

Daha sonra Türk bayraklarıyla donatılmış polis araçlarına binerek sirenler eşliğinde şehir turu yapan çocuklar, ardından İlçe Emniyet Amirliğine getirildi.

Burada polis şapkası takılan öğrencilere, polislik mesleği anlatıldı.

Emniyet Amiri Çağıl'ın, telsizden polislere, 'Mustafa Kemal Atatürk'ün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara armağan etmesinden ötürü çok değerli misafirlerimiz bulunuyor. Onların biz polislere çok güzel bir mesajı var. Şimdi onları dinliyoruz.' demesi üzerine çocuklar hep birlikte 'Sizi çok seviyoruz.' dedi.

Polislerle güzel vakit geçiren çocuklara ikramlar yapıldı. İstiklal Marşı'nı okuyan çocuklar, daha sonra polis araçlarıyla okula bırakıldı.

Öğretmenler ve öğrenciler, etkinlikten dolayı polislere teşekkür etti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Yasin Çavdar - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.