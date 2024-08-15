Anamur'da 19,5 Kilo Jel Dinamit Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı
Mersin'in Anamur ilçesinde bir evde yapılan operasyonda 19,5 kilo jel dinamit ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca uyuşturucu madde ve patlayıcı malzemeler de bulundu.
MERSİN'in Anamur ilçesinde bir evde 19,5 kilo jel dinamit ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından S.S. ve M.S.'nin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda S.S. ve M.S. yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; 8 kök Hint keneviri, 21 gram esrar, 19 kilo 500 gram jel dinamit, 5 saniyeli fitilli kapsül, 5'i fitilli olmak üzeri, 63 kapsül, 500 metre bakır kablo ele geçirildi.