Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Müftü Mehmet Fidan'ı Ziyaret Etti

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, İlçe Müftüsü Mehmet Fidan'ı ziyaret etti.

Deniz, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Fidan ile bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Deniz, din görevlilerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İlçe Müftüsü Fidan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.