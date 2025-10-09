Haberler

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Müftü Mehmet Fidan'ı Ziyaret Etti

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Müftü Mehmet Fidan'ı Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İlçe Müftüsü Mehmet Fidan'ı ziyaret ederek din görevlilerine teşekkür etti.

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, İlçe Müftüsü Mehmet Fidan'ı ziyaret etti.

Deniz, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Fidan ile bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Deniz, din görevlilerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İlçe Müftüsü Fidan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması
Gazze toplantısını bitiren not! Trump apar topar masadan kalktı

Gazze toplantısını bitiren not! Trump apar topar masadan kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyen emekli oldu

İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyenden yeni karar
Gazze toplantısını bitiren not! Trump apar topar masadan kalktı

Gazze toplantısını bitiren not! Trump apar topar masadan kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.