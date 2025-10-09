Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Müftü Mehmet Fidan'ı Ziyaret Etti
Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İlçe Müftüsü Mehmet Fidan'ı ziyaret ederek din görevlilerine teşekkür etti.
Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, İlçe Müftüsü Mehmet Fidan'ı ziyaret etti.
Deniz, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Fidan ile bir araya geldi.
Ziyarette konuşan Deniz, din görevlilerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
İlçe Müftüsü Fidan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel