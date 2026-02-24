Amerika Diyanet Merkezi, ramazanda her gün binlerce Müslüman'ı iftarda ağırlıyor

ABD'nin en büyük camilerinden birine ev sahipliği yapan Amerika Diyanet Merkezi (DCA), ramazan boyunca her gün binlerce Müslüman'a iftarda ev sahipliği yapıyor.

ABD'nin başkenti Washington'a yarım saat mesafede Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezinde bu yıl da ramazan coşkuyla idrak ediliyor.

Sadece Müslümanları değil, farklı dinlere mensup gayrimüslimleri de çeşitli etkinlik ve organizasyonlarda konuk eden DCA, ABD'deki en büyük dini buluşma mekanlarından biri olma özelliğini sürdürüyor.

DCA, klasik Osmanlı mimarisinden ilham alan açık kapı külliye modeliyle cami, restoran, kültür merkezi, misafirhane, geleneksel Türk evleri, spor alanları ve Osmanlı hamamını bünyesinde barındırıyor.

Ramazan ayı dolayısıyla DCA'de her akşam binlerce kişiye ücretsiz toplu iftar veriliyor.

Amerika Diyanet Merkezi Danışma Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatih Kanca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun bir ramazan takvimlerinin olduğunu aktardı.

Kanca, "DCA, ilmin, ibadetin, hizmetin, misafirperverliğin ve toplumsal dayanışmanın birlikte yaşadığı bir medeniyet alanıdır. Bu ramazanda da kapımız bütün komşularımıza açık. Amacımız, herkesin huzur bulabileceği, aile sıcaklığını yaşayabileceği, kalplerin yumuşadığı, gönüllerin kaynaştığı ve İslam'ın sahih kaynaklardan öğrenilebileceği bir ortam sunmak." ifadelerini kullandı.

Açık Cami etkinliği

Öte yandan DCA bünyesinde bu yıl 21 Şubat'ta gerçekleştirilen "Açık Cami Günü" etkinliği kapsamında gayrimüslim konuklar camiyi ve külliyeyi ziyaret ederek İslam hakkında bilgi aldı.

Katılımcılar, Kültür Merkezi Konferans Salonu'ndaki sunum ve soru-cevap oturumunun ardından uzman rehberler eşliğinde cami turuna katılıp İslam'ın temel inançları, ibadetleri ve kültürel yansımaları hakkında bilgi edindi.

Her yıl 60 bin ziyaretçiyi ağırlıyor

Ramazan ayında her yıl yaklaşık 60 bin ziyaretçiyi ağırlayan Amerika Diyanet Merkezi'nde iftar öncesinde düzenlenen programlarla konuklar İslam'ın inanç esaslarını, tarihini ve kültürel mirasını öğreniyor ve caminin etkileyici mimarisini yakından görme fırsatı buluyor.

Külliyede ramazan ayı boyunca Kur'an mukabeleleri, teravih namazları, gece ibadetleri, sohbetler, zikir halkaları ve gönüllülük faaliyetleri devam ederken, çocuklar için de Karagöz Hacivat gölge oyunu, ramazan temalı animasyon gösterimleri ve "Oynayalım Sonra Namaz Kılalım" etkinlikleri düzenleniyor.

Kuruluşundan bu yana binden fazla kişinin Kelimeişehadet getirerek Müslüman olduğu DCA'deki bu törenler ramazan ayında artarak devam ediyor.