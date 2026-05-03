Amed Başkanı Eren, yaralı taraftarları hastanede ziyaret etti

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesi dolayısıyla gerçekleştirilen kutlamalarda yaralanan kişiyi tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Kulübün açıklamasında, "Kulüp Başkanımız Nahit Eren, yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte, Bismil'de şampiyonluk kutlamaları sırasında yaralanan Vedat Büyükbaş'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmiştir. Gerçekleştirilen ziyarette hastane yetkilileri ve ailesinden sağlık durumuna ilişkin bilgi alınmış, yapılan başarılı ameliyatın ardından genel durumunun iyi olduğu ve hayati riskinin bulunmadığı öğrenilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, 26 Nisan'da meydana gelen trafik kazasında yaralan kişinin de hastanede ziyaret edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Heyetimiz ayrıca, stadyuma gelirken yaşanan trafik kazası sonucu yaralanan Zelal'i de tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmiştir. Kulüp Başkanımız Nahit Eren, Zelal ile iletişim kurmaya çalışmış, Zelal'in gözlerini açarak tepki vermesi bizleri umutlandırmıştır. Vedat Büyükbaş ve Zelal'e acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."