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Ambulans şoförünün, 3 tekerli motosikletteki yangına müdahale ettiği anlar kamerada

Ambulans şoförünün, 3 tekerli motosikletteki yangına müdahale ettiği anlar kamerada
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BURSA’nın Yıldırım ilçesinde hurda toplamada kullanılan 3 tekerli motosiklet, seyir halindeyken alev alıp, yandı.

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde hurda toplamada kullanılan 3 tekerli motosiklet, seyir halindeyken alev alıp, yandı. Bu sırada yoldan geçerken yangını gören ambulansın şoförünün, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi Volkan Caddesi'nde hurda toplamada kullanılan 3 tekerli motosiklet, akşam saatlerinde seyir halindeyken alev alıp yanmaya başladı. Alevler, kısa sürede motosikleti ve kasasındaki hurdaları sardı. Bu sırada yoldan geçen ambulansın şoförü, yangını fark ekip durdu. Ambulans şoförü ve çevredekiler, itfaiye ekibi gelene kadar buldukları yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Ambulans şoförü ve çevredekilerin müdahalesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Adrese gelen itfaiye ekibinin de çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Motosiklette hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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