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Amasya Protokolü'nün 107. yılı için düzenlenen konferansta tarihi önem anlatıldı

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Amasya Protokolü'nün 107. yılı için düzenlenen konferansta tarihi önem anlatıldı
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Amasya'da Amasya Protokolü'nün 107. yılı için "Amasya Protokolü ve Önemi" konferansı düzenlendi. Doç. Dr. Turgut İleri, 22 Ekim 1919'daki görüşmelerin önemini anlatıp protokolün Milli Mücadele'nin siyasi ve hukuki açıdan resmen tanınması bakımından büyük önem taşıdığını söyledi.

Amasya'da, Amasya Protokolü'nün imzalanmasının 107'nci yıl dönümü dolayısıyla "Amasya Protokolü ve Önemi" konulu konferans düzenlendi.

Saraydüzü Kışlası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Salonu'nda düzenlenen konferansta konuşan Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Turgut İleri, 22 Ekim 1919'da Heyet-i Temsiliye ile İstanbul Hükümeti arasında yapılan görüşmelerin tarihi önemini anlattı.

İleri, Amasya Protokolü sayesinde İstanbul Hükümeti'nin Erzurum ve Sivas kongreleri kararlarını benimsediğini belirterek,

"Bu protokol, Anadolu'da yürütülen Milli Mücadele hareketinin siyasi ve hukuki açıdan resmen tanınması bakımından büyük bir öneme sahiptir." dedi.

Program, Amasya Valisi Önder Bakan'ın, İleri'ye teşekkür belgesi ve çiçek takdim etmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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